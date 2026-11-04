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آخرین خبربازداشت یک مدیر در استان فارس به اتهام قاچاق سوخت
0 دیدگاه1734 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 100000622 1734 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

واکنش مردم به تصاویر تاریخی از رهبر انقلاب

واکنش مردم به تصاویر تاریخی از رهبر انقلاب در تجمعات شبانه را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:زندانساواکویدیونبض خبرآیت الله سید علی خامنه ایشهید آیت الله خامنه ای

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