کپی پیوندچاپ0 دیدگاه1734 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم کد خبر: 100000622 | 1734 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۹:۲۵ | 4 November 2026 نبض خبرواکنش مردم به تصاویر تاریخی از رهبر انقلاب واکنش مردم به تصاویر تاریخی از رهبر انقلاب در تجمعات شبانه را میبینید و میشنوید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000622/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:زندانساواکویدیونبض خبرآیت الله سید علی خامنه ایشهید آیت الله خامنه ای گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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