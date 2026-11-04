واکنش مردم به تصاویر تاریخی از رهبر انقلاب

اجراکنندگان با بلیت ۵ میلیونی، اهالی تئاتر نیستند! اکبر زنجانپور، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما به جریان اجرای نمایش‌های پرهزینه در سال‌های اخیر ک…