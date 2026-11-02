به گزارش تابناک؛ تاکر کارلسون، مجری سرشناس آمریکایی اعلام کرد که ایالات متحده ممکن است تحت فشار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، طی چند روز آینده به ایران حمله هسته‌ای کند.



کارلسون در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد که هدف احتمالی این حمله، منطقه «کوه کلنگ» در مرکز ایران است؛ منطقه‌ای که به ادعای منابع اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را در آن از سر گرفته است.



وی تصریح کرد که هیچ‌یک از تسلیحات متعارف آمریکا توان نفوذ به عمق ۳۰۰ فوتی (حدود ۹۱ متری) سنگ‌های سخت گرانیتی و انهدام تونل‌هایی را ندارد که گفته می‌شود فعالیت‌های غنی‌سازی در آنها انجام می‌شود. به گفته او، در چنین شرایطی، تنها گزینه نظامی آمریکا استفاده از سلاح هسته‌ای خواهد بود.



این مجری آمریکایی همچنین اعلام کرد که نتانیاهو برای واداشتن واشنگتن به انتخاب این گزینه، فشار زیادی بر ترامپ وارد می‌کند. وی به نقل از فردی مطلع نوشت: «بی‌بی (نتانیاهو) هر روز درباره این موضوع با ترامپ تماس می‌گیرد.»



کارلسون با اشاره به وضعیت سیاسی نتانیاهو پس از انتخابات هفته گذشته، اظهار داشت که نخست‌وزیر اسرائیل برای تشکیل دولت با مشکل روبه‌روست و بدون مداخله مستقیم ترامپ در سیاست داخلی اسرائیل و میانجیگری او با سایر احزاب، نمی‌تواند حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده کنست را به دست آورد.



وی افزود که در غیر این صورت، دوران نخست‌وزیری نتانیاهو به پایان می‌رسد و او با پیامدهایی از جمله رسوایی سیاسی، تحقیقات قضایی و احتمال زندان مواجه خواهد شد. به گفته کارلسون، نتانیاهو برای حفظ قدرت خود به حمایت ترامپ نیاز دارد و به همین دلیل، به دنبال تداوم جنگ است.



این مجری آمریکایی در ادامه افزود که نتانیاهو برای ازسرگیری عملیات نظامی گسترده، فشار زیادی بر نزدیک‌ترین متحدان خود در دولت آمریکا، از جمله پیت هگست، وزیر جنگ، و برد کوپر، فرمانده سنتکام، وارد کرده است.



به گفته کارلسون، این دو مقام با دستیابی به توافقی برای پایان جنگ از طریق مذاکره مخالف‌اند و ازسرگیری عملیات نظامی گسترده را دنبال می‌کنند؛ جنگی که به گفته او، تاکنون به شکلی «فاجعه‌بار» مدیریت شده است.



وی همچنین مدعی شد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، و رهبران حزب دموکرات نیز از موضع نتانیاهو پیروی می‌کنند.



کارلسون در ادامه درباره پیامدهای استفاده آمریکا از سلاح هسته‌ای علیه ایران هشدار داد و گفت چنین اقدامی می‌تواند به ایجاد رویه‌ای خطرناک در استفاده از تسلیحات هسته‌ای منجر شود.



وی مدعی شد که روسیه به دست‌کم دو دولت دیگر اعلام کرده است که حمله هسته‌ای آمریکا به ایران می‌تواند به مسکو برای استفاده از سلاح هسته‌ای علیه اوکراین چراغ سبز بدهد.



این مجری آمریکایی همچنین هشدار داد که چنین اقدامی ممکن است هند و پاکستان را به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه یکدیگر و کره شمالی را به حمله علیه سئول ترغیب کند.



کارلسون با بیان اینکه نخستین حمله هسته‌ای می‌تواند زمینه‌ساز جنگ جهانی سوم شود، ابراز عقیده کرد که چنین جنگی کوتاه اما سرنوشت‌ساز خواهد بود.



وی به نقل از افرادی که آنها را ناظران نزدیک به محافل تصمیم‌گیری آمریکا توصیف کرد، مدعی شد که ترامپ احتمالا تا پایان هفته آینده، یعنی هفتم نوامبر (۱۶ آبان)، درباره استفاده از سلاح هسته‌ای تصمیم خواهد گرفت.



کارلسون در عین حال، تردید ترامپ در اتخاذ چنین تصمیمی را نکته‌ای مثبت دانست و گفت که رئیس‌جمهور آمریکا در حال حاضر به دیدگاه‌های جی‌دی ونس، معاون خود، و استیو ویتکاف، فرستاده و دوستش، گوش می‌دهد؛ افرادی که به گفته او، دستیابی به توافق با ایران از مسیر مذاکره را امکان‌پذیر می‌دانند.

منبع: ایلنا