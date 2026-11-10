سامان قدوس از تیم ملی خداحافظی کرد

سامان قدوس، هافبک تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار پیام احساسی در اینستاگرام از تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی کرد.

به گزارش تابناک؛ سامان قدوس با انتشار این پست در اینستاگرام از تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی کرد.

پس از ۹ سال فراموش‌نشدنی، زمان آن رسیده که با تیم ملی ایران خداحافظی کنم.

سخت است بتوانم با کلمات بیان کنم که نمایندگی مردم سرزمینم چه معنایی برای من داشته است. پوشیدن این پیراهن یکی از بزرگ‌ترین افتخارات زندگی‌ام بوده؛ افتخاری که خاطرات، تجربه‌ها و احساساتی را برایم به همراه داشته که تا همیشه با خود خواهم داشت.

انتخاب نمایندگی ایران و مردمش یکی از آسان‌ترین تصمیم‌های زندگی‌ام بود؛ اما تصمیم به خداحافظی، یکی از سخت‌ترین تصمیم‌هایی است که در تمام زندگی‌ام گرفته‌ام.

در تمام این سال‌ها، تمام تلاشم را کردم تا چه در زمین و چه خارج از آن، به بهترین شکل نماینده مردم کشورم باشم. به مسئولیت بزرگی که پوشیدن این پیراهن به همراه داشت آگاه بودم و هیچ‌وقت آن را ساده و بدیهی تلقی نکردم.

این مسیر پر از روزهای فوق‌العاده، لحظات دشوار، پیروزی‌های فراموش‌نشدنی و درس‌هایی بود که من را به انسان امروز تبدیل کردند. افتخار بستن بازوبند کاپیتانی تیم ملی کشورم، همیشه جایگاه ویژه‌ای در قلبم خواهد داشت.

از هم‌تیمی‌ها، مربیان، کادر فنی و تمام کسانی که در این ۹ سال کنارم بودند، برای خاطرات، فداکاری‌ها و رفاقت‌هایشان صمیمانه ممنونم. از همه کسانی که در روزهای خوب و سخت حمایتم کردند نیز از صمیم قلب تشکر می‌کنم؛ حمایت شما ارزشی فراتر از کلمات دارد.

و مهم‌تر از همه، مردم عزیز ایران؛ ممنونم که این فرصت را به من دادید تا نماینده شما باشم. امیدوارم توانسته باشم باعث افتخارتان باشم.

با قلبی سرشار از قدردانی، غرور و وصف‌ناشدنی و خاطراتی که تا پایان عمر با من خواهند ماند، این فصل از زندگی‌ام را به پایان می‌رسانم.

زنده باد ایران!