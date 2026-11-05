واکنش فدراسیون پرتغال به خداحافظی رونالدو



به گزارش تابناک، کریستیانو رونالدو تصمیم گرفت که از بازی‌های ملی خداحافظی کند و به حضورش در تیم ملی فوتبال پرتغال پایان دهد.



این خداحافظی کریستیانو رونالدو واکنش‌های زیادی به دنبال داشت.



برونو فرناندز کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال در پیامی نوشت: از تو به خاطر الهام‌بخش بودنت تشکر می‌کنم. برای من افتخار بزرگی بود که در کنار الگوی دوران کودکی‌ام، لحظات فوق‌العاده‌ای را با پیراهن تیم ملی کشورمان تجربه کردم.



اما فدراسیون فوتبال پرتغال هم به این خداحافظی رونالدو واکنش نشان داد.



در پیام فدراسیون فوتبال پرتغال آمده است: برای اسطوره فوتبال این کشور، کریستیانو رونالدو، مراسم خداحافظی باشکوهی برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال پرتغال نمی‌پذیرد که این خداحافظی بدون ادای احترامی شایسته و درخور شأن او برگزار شود. ما عزم جدی داریم تا مراسمی درخور دوران حرفه‌ای پرافتخار کریستیانو رونالدو سازماندهی و برنامه‌ریزی کنیم و به‌طور فعال در برگزاری آن مشارکت داشته باشیم.



در ادامه بیانیه فدراسیون فوتبال پرتغال آمده است - مراسمی برگزار می‌کنیم که در آن هواداران و تمام مردم پرتغال فرصت دیگری پیدا کنند تا بازیکنی را که خدمات و افتخارات فراوانی برای کشورمان به ارمغان آورده است، تشویق و از او قدردانی کنند.



فدراسیون پرتغال هم‌چنین در بیانیه رسمی خود به رکوردهای رونالدو، شامل ۲۳۴ بازی ملی و ۱۴۶ گل اشاره کرده است.

منبع: ایسنا

