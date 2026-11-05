ویدیوی خداحافظی کریستیانو رونالدو + زیرنویس

سوت

کریستیانو رونالدو با انتشار ویدیویی دقیقه‌ای که با آهنگ «عشق به پرتغال» اثر دولسه پونتس همراه است، به شکلی احساسی رسماً از تیم ملی فوتبال پرتغال خداحافظی کرد. CR7 پس از 23 سال حضور در تیم ملی، با 234 بازی و 146 گل به دوران ملی خود پایان داد. رونالدو با پرتغال سه قهرمانی هم کسب کرد؛ قهرمانی در مسابقات یورو 2016 و دو قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.