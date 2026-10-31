شناسایی 800 صفحه گردشگری غیرمجاز در اینستاگرام

به گزارش تابناک؛ رضا همتی با اشاره به پیگیری‌های معاونت گردشگری استان تهران و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان دستگاه قضایی اظهار کرد: در نتیجه تعامل و هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه قضایی، دستور دادستان تهران برای برخورد قانونی با صفحات فاقد مجوزی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ، سازمان‌دهی و برگزاری گشت‌ها و برنامه‌های گردشگری می‌کنند، صادر شده است.

شناسایی ۸۰۰ صفحه غیرمجاز در اینستاگرام

او افزود: در جریان پایش‌ها و اقدامات نظارتی انجام‌شده، تاکنون نزدیک به ۸۰۰ صفحه غیرمجاز اینستاگرامی در حوزه گردشگری شناسایی شده و اطلاعات و مستندات مربوط به این صفحات برای بررسی و اتخاذ تصمیمات قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده است.

پای گردشگری اینستاگرامی به دستگاه قضایی باز شد

معاون گردشگری استان تهران با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های گردشگری در فضای مجازی بیان کرد: فعالیت مجموعه‌ها و صفحات فاقد مجوز، علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم در بازار گردشگری، می‌تواند حقوق گردشگران را نیز با مخاطره مواجه کند، از این رو نظارت بر این فعالیت‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی، از اولویت‌های معاونت گردشگری استان تهران است.

دفاتر مجاز گردشگری در انتظار رقابت عادلانه

او با اشاره به ضرورت حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز اظهار کرد: این دفاتر در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد، همچنان با رعایت ضوابط قانونی به ارائه خدمات مشغول هستند و صیانت از حقوق این فعالان قانون‌مدار و ایجاد فضای رقابتی سالم در صنعت گردشگری، ضرورتی انکارناپذیر است.

همتی تأکید کرد: پیگیری فعالیت‌های غیرمجاز گردشگری در فضای مجازی با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت و معاونت گردشگری استان تهران در راستای حمایت از حقوق گردشگران، ساماندهی بازار خدمات گردشگری و پشتیبانی از فعالان دارای مجوز، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

منبع: ایسنا