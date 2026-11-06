به گزارش خبرنگار تابناک در استان، آیت‌الله «سیدهاشم حسینی بوشهری» در خطبه‌های نماز جمعه قم که در ۱۵ آبان ۱۴۰۵ مصلی قدس برگزار شد، عنوان کرد: آفرین بر شما مردم که پای انقلاب هستید. دوستان و دشمنان در همه صحنه‌ها شما را رصد می‌کنند.خطیب جمعه قم با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان افزود: در راهپیمایی ۱۳ آبان زیبا ظاهر شدید و هشت ماه مقاومت کردید و پای کار انقلاب، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب ایستادید.وی ادامه داد: در روز ۱۳ آبان آثار شکست دشمن بر اساس مقاومت شما آشکار شد به طوری که خودشان اعتراف کردند اگر جنگ با ایران نبود ترامپ دچار این شکست‌های سونامی وار نمی‌شد. امروز به دنبال قربانی کردن یک دیگر هستند که چه کسی باعث این شکستشان شده است.خطیب جمعه قم تصریح کرد: بعد از واقعه عاشورا، زمانی که اهل بیت (ع) به اسارت به شام برده شدند امام سجاد (ع) فرمودند که قاتل پدرم را معرفی کنید. شمر، خولی و سنان گفتند ما نبودیم و شمر خطاب به یزید گفت که عامل اصلی خودت بودی. اگر با بیت المال مردم را تشویق به جنگ نمی‌کردی این اتفاق رخ نمی‌داد.وی خطاب به ترامپ گفت: مقصر شکست امروز نیز خودت هستی. وزیر جنگ تو گوش به فرمان تو است و نمی‌تواند غیر از دستور تو عمل کند.امام جمعه قم با بیان اینکه اکنون پیروزی بزرگی نصیب مردم ایران شده است، اظهار کرد: به فرموده رهبر شهید انقلاب تغییر دولت‌ها در آمریکا برای ما اثری ندارد زیرا همه مثل هم هستند و ما از هر دو ضربه خوردیم. دمکرات‌ها تصور نکنند آنها پیروز شدند بلکه ملت ایران در مقابل دولت ایالت متحده امریکا و ترامپ به پیروزی رسیده است. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: دشمن شیعیان، ایران اسلامی و رزمندگان ما را نشناخته بود و می‌خواستند تجربه کنند و امروز تجربه کردند و نتیجه را دیدند.وی گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند محدوده جغرافیایی را نمی‌شناسیم. این سخن یک گام بالاتر از جنگ منطقه‌ای بود که رهبر شهید مطرح کردند. جنگ منطقه‌ای که رهبر شهید انقلاب مطرح کردند پایه‌ای بود که امروز بگوییم دیگر محدوده جغرافیایی مطرح نیست و از هر مبدا که علیه ایران اقدام شود پاسخ می‌دهیم.آیت الله حسینی بوشهری یادآور شد: توصیه می‌کنم پیام رهبر معظم انقلاب را بارها بخوانید. ایشان هم در رابطه با انسجام داخلی حساسیت نشان دادند، هم در خدمت مسئولان در معیشت مردم تذکر دادند و هم همراهی مردم با مسئولین را یادآور شدند.وی بیان کرد: بر اساس هفت شرطی که دبیرشورای عالی امنیت ملی در دیدار با رئیس جمهور روسیه مطرح کردند حاضریم اقداماتی انجام دهیم. این هفت شرط عبارت‌اند از: توقف جنگ و تجاوز نظامی، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های ایران، جبران خسارت‌های واردشده، توقف تهدیدها، خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه، رفع محدودیت‌های دریاییرئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: به فضل خداوند دشمن مجبور به تسلیم در برابر ایران خواهد شد.وی ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: مداحان، سخنوران و.. بدانید هر چه داریم از اهل بیت و مقاومت حضرت زهرا (س) داریم. ما از آن‌ها الهام می‌گیریم و سختی‌ها را تحمل می‌کنیم. این مراسم‌ها را همراه با حضور در خیابان‌ها گرم و پرشور نگه دارید.آیت الله حسینی بوشهری در خطبه اول عنوان کرد: خداوند در آیه ۲۰۱ سوره اعراف می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ؛ مسلماً کسانی که [نسبت به گناهان، معاصی و آلودگی‌های ظاهری وباطنی] تقوا ورزیده‌اند، هرگاه وسوسه‌هایی از سوی شیطان به آنان رسد [خدا و قیامت را] یاد کنند، پس بی درنگ بینا شوند [و از دام وسوسه‌هایش نجات یابند.»وی ادامه داد: امروزه با هجمه‌های متعددی از سوی دشمنان مواجه هستیم که برای مقابله با آنان باید از سیره پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) در مواجه با دشمنان استفاده کنیم.خطیب جمعه قم در رابطه با سیره پیامبر (ص) در مواجه با دشمنان عنوان کرد: شرک زدایی، اقامه عدل، انذار، شکستن اقتدار دشمن و عزیت آفرینی از اصولی بوده است که پیامبر (ص) داشتند.وی در رابطه با اصل شرک زدایی گفت: پیامبر (ص) در اولین گام به دنبال شرک زدایی از جامعه و ترویج توحید بودند؛ زیرا اگر جامعه‌ای موحد باشد با پیامبر (ص) مکتب اهل بیت (ع) مقابله نمی‌کند چون فقط مشرکین در مقابل پیامبر (ص) و توحید می‌ایستند.امام جمعه قم با اشاره به آیه ۲۵ سوره انبیا «مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ؛ پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا بپرستید» ، اضافه کرد: رسالت اصلی پیامبر اسلام (ص) و دیگر پیامبر نیز به مقابله با شرک بوده است تا فضای غیر توحدی و آلوده را به فضای طیب تبدیل کنند.وی تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن، پیامبر (ص) تلاش می‌کردند تا توحید در عبادت در جامعه گسترش بدهند و انسان‌ها موحد رشد کنند زیرا انسان موحد خیانت نمی‌کند و آراسته است.امام جمعه قم با اشاره به اینکه خداوند در آیات متعددی به عبادت و توحید خدا تاکید کردند، افزود: محیط باید پاکیزه شود تا جامعه موحد بتواند تنفس کنند و عمارها و دیگران آسیب نبینند. اول باید جامعه از بدی‌ها و نبایدها پاک شود سپس خوبی‌ها و باید جایگزین شودخطیب جمعه قم گفت: امام علی (ع) می‌فرماید: «فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً (صلی الله علیه وآله) بِالْحَقِّ لِیُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَی عِبَادَتِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الشَّیْطَانِ إِلَی طَاعَتِهِ، بِقُرْآنٍ قَدْ بَیَّنَهُ؛ خداوند محمد (ص) را، بحق به پیامبری مبعوث داشت، تا بندگانش را از پرستش بتان برهاند و به پرستش او وادارد و از فرمانبرداری شیطان منع کند و به فرمان او آورد. با قرآنی که معانی آن را روشن ساخت و بنیانش را استوار داشت»وی اظهار کرد: حضرت محمد (ص) به دنبال شکست دشمن نبود تا روزی مجدد دشمن به مقابله برخیزد بلکه پیامبر (ص) به دنبال حل ریشه‌ای بنیان‌های فکری و اعتقادی جامعه بود.رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: اگر کسی درست هدایت شود دیگر مقابله نمی‌کند اما اگر فرد یا جامعه‌ای از ریشه باورش درست نشود مجدد روزی مقابله می‌کند.