حرکت عجیب ایل ماسک پس از شکست جمهوری خواهان

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه231 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم کد خبر: 4200131 | 231 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۲۲:۳۱ | 5 November 2026 نبض خبرحرکت عجیب ایل ماسک پس از شکست جمهوری خواهان ویدبوی پربازدید حذف پستهای حامی جمهوریخواهان توسط ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس را افشا میکند را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200131/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:انتخابات میان دوره ای کنگرهدونالد ترامپجمهوری خواهانویدیوایلان ماسکنبض خبر مطالب مرتبط«نه» ترامپ به تغییر پیت هگست؛ دست فرمان عوض نمیشود؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴روی آنتن صداوسیما: ترامپ در کوتاه مدت به ایران حمله نمیکند!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴تصاویر ناوگروه تئودور روزولت در مسیر خاورمیانه؛ کی میرسد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴تحریک دونالد ترامپ برای حمله به ایران با استفاده از این دیوارنگارهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳با نام اسلامی من مشکل داری اما با پول سعودیها و جت قطری نه؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۶نیکی میناژ همسفر ترامپ شد!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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