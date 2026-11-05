حرکت عجیب ایل ماسک پس از شکست جمهوری خواهان

شدت خشونت پلیس ضد شورش فرانسه را ببینید

شدت خشونت پلیس ضد شورش فرانسه را ببینید در اعتراضات جدید فرانسه علیه افزایش هزینه‌ها حدود ۴۴۸ نفر دستگیر شدند. این تظاهرات به دعوت اتح…

تصاویر زبان بدن پوتین در ملاقات با محسن رضایی سرلشکر محسن رضایی نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی نشست مهمی با ولادیمیر پوتین …