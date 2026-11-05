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کد خبر: 4200131 231 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

حرکت عجیب ایل ماسک پس از شکست جمهوری خواهان

ویدبوی پربازدید حذف پست‌های حامی جمهوری‌خواهان توسط ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس را افشا می‌کند را می‌بینید.


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برچسب‌ها:انتخابات میان دوره ای کنگرهدونالد ترامپجمهوری خواهانویدیوایلان ماسکنبض خبر

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