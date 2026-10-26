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نبض خبر نیکی میناژ همسفر ترامپ شد!

نیکی میناژ خواننده پرحاشیه آمریکایی با هواپیمای ایرفورس وان در کنار دونالد ترامپ به پورت هورون در ایالت میشیگان سفر کرد تا در یک گردهمایی انتخاباتی برای مایک راجرز نامزد جمهوری‌خواه سنا، شرکت کند. این رپر ویدیویی را از داخل هواپیما با هشتگ #AirForceOneBARBIE منتشر کرد. میناژ از ماه‌ها قبل علناً از ترامپ حمایت کرده است و در اوایل امسال، خود را «طرفدار شماره یک» او خواند و از رای‌دهندگان جوان خواست تا به جمهوری‌خواهان رای دهند.