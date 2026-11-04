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برنز عالیپور در یکضرب وزنهبرداری قهرمانی جهان
علی عالیپور در رقابتهای حرکت یکضرب دسته ۹۵ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان، با مهار وزنههای ۱۷۶ و ۱۸۱ کیلوگرمی به مدال برنز دست یافت.
به گزارش تباناک؛ علی عالیپور در حرکت یکضرب دسته ۹۵ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان با مهار وزنههای ۱۷۶ و ۱۸۱ کیلوگرم و انداختن وزنه ۱۸۴ کیلوگرمی در رده سوم قرار گرفت و مدال برنز این بخش را از آن خود کرد.
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