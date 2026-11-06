مدال نقره تیم میکس تپانچه در قهرمانی جهان

به گزارش تابناک؛ در روز چهارم مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان دوحه قطر، تیم میکس تپانچه ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان در فینال به رقابت پرداخت. در فینال کاملا آسیایی این مسابقات، تیم ایران پس از تیم چین در جایگاه دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. تیم دوم چین نیز به مدال برنز رسید و ویتنام چهارم شد.

تیم میکس ایران با ترکیب رستمیان و گل‌خندان در بازی‌های آسیایی ناگویا صاحب مدال برنز شده بود. این تیم در پایان دور مقدماتی با ۵۸۳ امتیاز در رده دوم ایستاده و راهی فینال شده بود. تکرار رکورد جهانی ایران توسط دادگر همچنین در این روز راند پایانی رقابت‌های اسکیت مردان برگزار شد که امیرمحمد دادگر با کسب ۱۱۹ امتیاز در رده بیست و هشتم و عبدالغدیر شیرمحمدی با ۱۰۷ امتیاز در رده ۱۰۶ قرار گرفتند.

امیر محمد دادگر با ثبت امتیاز ۱۱۹ در مسابقات قهرمانی جهان قطر، رکورد ثبت شده ایران در رقابت‌های بین‌المللی را تکرار کرد. پیش از این علی دوستی امتیاز ۱۱۹ را در مسابقه قهرمانی آسیا سال ۲۰۱۹ ثبت کرده بود. تیراندازی مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان از ۱۲ تا ۲۲ آبان به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود.

در این رقابت‌ها ۱۰ نماینده ایران در سه بخش تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی حضور دارند و تاکنون هانیه رستمیان با کسب عنوان چهارمی تپانچه بادی سهمیه المپیک را کسب کرده است.

این مسابقات نخستین رویداد مهم توزیع سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به شمار می‌رود و در مجموع ۳۶ سهمیه المپیک در ۱۲ ماده انفرادی توزیع خواهد شد. نتایج ورزشکاران ایران در جام جهانی تیراندازی دوحه: تفنگ بادی مردان: امیرمحمد نکونام پانزدهم تفنگ بادی زنان: شرمینه چهل‌امیرانی، هلیا خمسه دهم و ساینا تیموری چهل و ششم میکس تیمی بادی: امیرمحمد نکونام و هلیا خمسه سی و ششم تپانچه ۵۰ متر مردان: وحید گلخندان پنجم تپانچه بادی مردان: وحید گلخندان نهم تپانچه بادی زنان: هانیه رستمیان چهارم کسب سهمیه المپیک، سامیه یاسی یازدهم میکس تیمی تپانچه: وحید گلخندان و هانیه رستمیان دوم اسکیت مردان: امیرمحمد دادگر بیست و هشتم و عبدالغدیر شیرمحمدی صدو شش برنامه نمایندگان ایران در روز یکشنبه، ۱۷ آبان: مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ۹: ۴۵ تا ۱۴ منبع: ایسنا