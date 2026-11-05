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هانیه رستمیان سهمیه المپیک ۲۰۲۸ را کسب کرد

ملی‌پوش تپانچه کشورمان در رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان موفق به کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس شد.

کد خبر: 4200038تاریخ انتشار: 633 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ در سومین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس، امروز پنجشنبه هانیه رستمیان و سامیه یاسی در تپانچه ۱۰ متر زنان در خط آتش ایستادند که هانیه رستمیان موفق به کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس شد.

در پایان دور مقدماتی، هانیه رستمیان با ۵۸۱ امتیاز در رده هفتم ایستاد و راهی فینال شد. سامیه یاسی نیز با امتیاز ۵۷۹ در رده یازدهم ایستاد و به فینال نرسید.

در مرحله فینال رستمیان در رقابت با ۷ تیرانداز دیگر عنوان چهارمی را کسب کرد و توانست اولین سهمیه تیراندازی را بگیرد. 

هانیه رستمیان پیش‌ازاین در تپانچه میکس بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال برنز شده بود.

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برچسب ها

تیراندازیسهمیه المپیکهانیه رستمیانالمپیک لس آنجلس

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