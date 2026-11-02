به گزارش تابناک؛ بازگشت قهرمان جهان به زادگاهش با استقبال پرشور مردم همراه شد؛ فردین هدایتی، ملی‌پوش سنگین‌وزن کشتی فرنگی ایران که با کسب مدال طلای رقابت‌های جهانی قزاقستان بر سکوی نخست جهان ایستاد، این روزها پس از وقفه‌ای کوتاه، تمرینات خود را از سر گرفته و هدف بزرگ‌تری را دنبال می‌کند؛ کسب مدال طلای المپیک 2028 لس‌آنجلس.

قهرمان وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی جهان با قدردانی از استقبال مردم آمل پس از بازگشت از مسابقات جهانی اظهار داشت: خدا را شاکرم که توانستم در سنگین‌وزن رقابت‌های قهرمانی جهان به مدال طلا دست پیدا کنم و با کسب خوشرنگ‌ترین مدال، به کشور بازگردم و دل ملت عزیز ایران را شاد کنم.

هدایتی با اشاره به حضور گرم مردم در مراسم استقبال افزود: مردم در این مراسم سنگ تمام گذاشتند و با محبت و لطف خود به من انگیزه دادند؛ از همه هموطنانم صمیمانه تشکر می‌کنم و دست تک‌تک آنها را می‌بوسم.

وی با بیان اینکه حمایت و دعای خیر مردم بزرگ‌ترین پشتوانه ورزشکاران است، تصریح کرد: امیدوارم بتوانم در میدان‌های جهانی و المپیک آینده بهترین مدال‌ها را برای ملت ایران کسب کنم؛ این مردم شایسته بهترین افتخارات هستند و کمترین حق آنها، کسب مدال طلای المپیک است.

قهرمان کشتی فرنگی جهان درباره برنامه‌های خود پس از پایان رقابت‌های جهانی نیز گفت: پس از دو روز استراحت از مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان، تمرینات را از سر گرفتیم و فعلاً با برنامه‌های سبک به میدان بازگشته‌ایم تا بدن‌ها از شرایط آمادگی دور نشوند و افت بدنی نداشته باشیم.

هدایتی با تأکید بر اینکه نگاهش به رقابت‌های پیش‌رو و به‌ویژه المپیک 2028 لس‌آنجلس است، خاطرنشان کرد: تمام سعی و تلاشم را به کار می‌گیرم تا در المپیک آینده بهترین نتیجه را رقم بزنم و با کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی، بار دیگر پرچم کشورمان را به اهتزاز درآورم و موجب شادی مردم ایران شوم.

منبع: تسنیم