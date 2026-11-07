تقدیر فرمانده کل ارتش از پدافند هوایی جنوب شرق

فرمانده کل ارتش با اهدای لوح سپاس و تندیس، از رشادت‌های امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند و رزمندگان پدافند هوایی جنوب شرق کشور قدردانی کرد.

به گزارش تابناک؛ امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه به امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند، فرمانده پدافند هوایی منطقه جنوب شرق کشور، از ایستادگی، رشادت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی رزمندگان پدافند هوایی در حراست از آسمان کشور تجلیل کرد.

این لوح و تندیس به پاس مجاهدت‌ها و تلاش‌های فرماندهان و کارکنان پدافند هوایی جنوب شرق کشور در انجام مأموریت‌های محوله و دفاع از حریم هوایی ایران اسلامی اهدا شده است.

فرمانده کل ارتش در بخشی از متن این لوح تقدیر تأکید کرده است: «حماسه رادمردی سربازان وطن از زن و مرد همواره چونان منشوری از شکوه و اقتدار بر بلندای شرف و عزت این سرزمین درخشیده است.»

در این تقدیرنامه همچنین یاد و خاطره شهدای والامقام ایران اسلامی، به‌ویژه شهدای دلاور پدافند هوایی، گرامی داشته شده و از فداکاری‌های رزمندگان این نیرو تجلیل شده است.

انهدام بیش از ۷۰ هواگرد دشمن در نبردهای اخیر

به گزارش فارس، منطقه پدافند هوایی جنوب شرق کشور با پوشش محدوده‌ای به وسعت بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع، یکی از مناطق راهبردی پدافند هوایی کشور به شمار می‌رود که مسئولیت حراست از بخش گسترده‌ای از آسمان جنوب شرق ایران را بر عهده دارد.

رزمندگان پدافند هوایی این منطقه در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم، موفق به انهدام بیش از ۷۰ فروند هواگرد دشمن شده‌اند.

تقدیر فرمانده کل ارتش از فرمانده و رزمندگان پدافند هوایی جنوب شرق کشور در راستای قدردانی از عملکرد این نیرو در دفاع از حریم هوایی کشور و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان آن صورت گرفته است.