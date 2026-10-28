اطلاعیه رسمی گروه پرشیا برای مشتریان

از خریداران و سرمایه‌گذاران فهیم تقاضا دارد امور مربوط به قراردادهای خود را صرفاً از طریق واحد امور مشتریان و مبادی رسمی ارتباطی شرکت دنبال کرده و با دریافت اطلاعات معتبر از مجاری قانونی، از شکل‌گیری هرگونه سوءبرداشت یا سوءاستفاده توسط جریانات حاشیه‌ای جلوگیری فرمایند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۵۸
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اطلاعیه رسمی گروه پرشیا برای مشتریان

به گزارش تابناک؛ گروه پرشیا با پشتوانه بیش از ۲۳ سال حضور مستمر و پیشرو در صنعت و بازار خودرو کشور، پایبندی به قانون، شفافیت عملکردی و وفاداری به اعتماد مشتریان را اصلی‌ترین مؤلفه اعتبار سازمانی خود می‌داند.

روابط عمومی گروه پرشیا در ادامه اعلام کرده است: ضمن ارج نهادن به متانت و صبوری همراهان گرامی، به‌منظور آگاهی و تشریح آخرین وضعیت فرآیندهای تأمین و تولید، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

این مجموعه در راستای تضمین اجرای تعهدات، با رویکردی پیش‌دستانه در سال جاری اقدام به ثبت‌سفارش و تامین نقدینگی ارزی به میزان دو برابر حجم تعهدات موضوع قراردادها نمود. با این وجود، به سبب بروز اختلالات در فرآیند لجستیک بین‌الملل، افزایش نامتعارف زمان ترانزیت و جهش هزینه‌های حمل از مبادی خارجی به مقاصد گمرکی داخل کشور، کل زنجیره تأمین با تأخیر و طولانی‌شدن فرآیند ترخیص مواجه گردید.

با عنایت به ماهیت حقوقی قراردادهای فی‌مابین مبنی بر مشارکت در سرمایه گذاری و به منظور  صیانت از حقوق مالی خریداران، شرکت بستر اجرایی لازم برای انتخاب آزادانه و شفاف یکی از سه مسیر زیر را برای مشتریان محترم فراهم آورده است:


• تسویه آنی و خاتمه قرارداد: امکان انصراف و استرداد فوری اصل آورده مالی به انضمام سود قطعی مشارکت بر اساس قرارداد منعقده
• تبدیل و تهاتر به خودروهای موجود: امکان جایگزینی و تبدیل پرونده سرمایه‌گذاری با سبد خودروهای آماده واگذاری شرکت.
• استمرار قرارداد و صبوری تا تحویل خودرو: حفظ اولویت و تداوم قرارداد تا زمان طی مراحل ترخیص و تکمیل نهایی فرآیند تولید؛ با تضمین قطعی رعایت دقیق تقدم زمانی بر مبنای شماره و تاریخ ثبت‌نام.(زمان های تخمینی بر اساس آخرین وضعیت لجستیک در قسمتFollow Up  سایت پرشیا خودرو قرار داده شده و به صورت مستمر پایش و آپدیت می شود.)


رویکرد راهبردی گروه پرشیا همواره مبتنی بر اصل پاسخگویی مستقیم بوده و کانال‌های تعامل و مذاکره، پیوسته پذیرای همراهان محترم است.

در عین حال، به آگاهی می‌رساند با توجه به بررسی‌های رسانه ای و حقوقی، تحرکات هدایت‌شده عده‌ای معدود در دامن‌زدن به شایعات، انتشار محتواهای ساختگی و رفتارهای مخل نظم عمومی، مصداق بارز اخلال در حقوق عموم مشتریان و آسیب به آرامش روانی متقاضیان ارزیابی می‌شود. شرکت پرشیا خودرو بر اساس تکالیف قانونی و وظیفه ذاتی خود در محافظت از منافع سازمانی و حقوق جمعی ذی‌نفعان، کلیه این اقدامات را از طریق مراجع قضایی و نظارتی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد نمود.


از خریداران و سرمایه‌گذاران فهیم تقاضا دارد امور مربوط به قراردادهای خود را صرفاً از طریق واحد امور مشتریان و مبادی رسمی ارتباطی شرکت دنبال کرده و با دریافت اطلاعات معتبر از مجاری قانونی، از شکل‌گیری هرگونه سوءبرداشت یا سوءاستفاده توسط جریانات حاشیه‌ای جلوگیری فرمایند.

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گروه پرشیاخودروتحویل خودروهای ثبت نامی
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