گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به چهار آموزه اساسی شهدا از مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) ، حق‌طلبی، ولایت‌مداری، مقابله با ظلم و مسئولیت‌پذیری را از مهم‌ترین پیام‌های شهدا برای جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» ، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، گفت: شهدا با تأسی از سیره این بانوی بزرگوار، درس‌های ماندگاری از حق‌طلبی، ولایت‌مداری، ظلم‌ستیزی و مسئولیت‌پذیری به جامعه آموختند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا، فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان و اقشار مختلف مردم اظهار کرد: شهدای گمنام یادگاران سال‌های ایثار و فداکاری هستند؛ جوانانی که خانواده‌های بسیاری همچنان چشم‌انتظار بازگشت پیکر مطهر آنان بوده‌اند و امروز حضورشان فرصتی برای بازخوانی آرمان‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس است.

حق‌طلبی؛ نخستین درس شهدا

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، نخستین درس شهدا از مکتب حضرت زهرا(س) را حق‌جویی، حق‌پذیری و حق‌طلبی عنوان کرد و افزود: شهدا با شناخت مسیر حق، از پیروی باطل پرهیز کردند و تا پای جان بر باورها و اعتقادات خود ایستادند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی، پیروی از ولایت و استقامت در این مسیر را دومین آموزه شهدا دانست و گفت: شهدای ما با وجود سن کم، از ایمان، بصیرت و اراده‌ای استوار برخوردار بودند و با حضور در میدان دفاع از ارزش‌های اسلامی، وفاداری خود به آرمان‌های الهی را به اثبات رساندند.

وی با اشاره به سن برخی شهدای گمنام تصریح کرد: در میان این شهدا جوانانی ۱۷، ۱۸ و ۲۷ ساله حضور دارند که در آغاز زندگی، با درک مسئولیت تاریخی خود، جانشان را در راه دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی تقدیم کردند.

شهدا در برابر ظلم بی‌تفاوت نبودند

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، مقابله با ظلم و استکبار را سومین درس مکتب فاطمی برشمرد و خاطرنشان کرد: شهدا در برابر ظلم منفعل و بی‌تفاوت نبودند، بلکه با شناخت شرایط زمان خود موضع گرفتند و ایستادگی کردند؛ از این‌رو مقابله با ظلم و مستکبران وظیفه‌ای الهی و قرآنی است که امروز نیز باید با آگاهی و مسئولیت‌پذیری دنبال شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی، وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری را چهارمین ویژگی برجسته شهدا دانست و اظهار داشت: شهدا با خداوند عهد بستند و تا آخرین لحظه به پیمان خود وفادار ماندند؛ امروز نیز همه ما در برابر این عهد الهی و خون پاک شهیدان مسئول هستیم.

تشییع شهدا نباید به یک مراسم ظاهری محدود شود

وی با اشاره به گذشت نزدیک به چهار دهه از شهادت برخی شهدای گمنام، از جمله شهیدی که در سال ۱۳۶۷ به شهادت رسیده است، گفت: این شهدا پس از سال‌ها گمنامی بازگشته‌اند تا بار دیگر پیام ایمان، ایستادگی و مسئولیت‌پذیری را به جامعه منتقل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان تأکید کرد: تشییع پیکر شهدا نباید صرفاً به برگزاری یک مراسم ظاهری محدود شود، بلکه باید با تأمل در پیام و آرمان‌های آنان، مسیر زندگی فردی و اجتماعی خود را بر اساس ارزش‌های شهدا بازنگری کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی در پایان، با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر و ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان، ابراز امیدواری کرد همگان از رهروان راستین شهدا باشند و بتوانند پاسدار خون پاک آنان و آرمان‌های انقلاب اسلامی بمانند.

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