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نبض خبر ادعای رئیس سابق موساد دربار جاسوسان اسرائیل در ایران

دیوید بارنیا رئیس پیشین موساد ادعا کرد انتشار ویدیوی عوامل فعال موساد در روز اول جنگ دوازده روزه برای تحریک به دستگیری گسترده در ایران بوده و همین تاکتیک برای پنهان ماندن جاسوسان موساد در ایران کار کرده است. بارنیا ادعا کرده اکثر جاسوسان اسرائیل در ایران آزادند. این بخش از ادعاهای بارنیا که خودش می‌تواند نوعی عملیات روانی برای سفید کردن و آزادسازی جاسوس اسرائیل در ایران باشد را می‌بینید و می‌شنوید.