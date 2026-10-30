تکنوتابناک

‏شرکت Unitree که ربات‌های چهارپایش در آزمایشگاه‌های دانشگاهی و رزمایش‌های پلیس دیده می‌شوند، مدل انسان‌نمای تازه‌ای به نام H2-X را معرفی کرده و آن را در نقش محافظ شخصی پیش کشیده است. ‏آنچه منتشر شده یک ویدیوی تبلیغاتی است. در این ویدیو ربات چاقو را از دست مهاجم می‌اندازد، در خودرو را با ضربه می‌شکند، جلوی خودرو را بلند می‌کند تا فردی که زیر آن گیر افتاده است آزاد شود، و عابری را از مسیر خودروی در حال حرکت کنار می‌کشد. Unitree می‌گوید این ربات با یک بار شارژ حدود هشت ساعت می‌تواند سرپا بماند، در برابر حدود سه ساعت در مدلی که بر پایه آن ساخته شده است. هیچ‌کدام از این صحنه‌ها را کسی بیرون از خود شرکت نیازموده است و Unitree نگفته است که ربات خودش تصمیم می‌گرفته یا از روی سناریو پیش می‌رفته است. قیمت و تاریخ عرضه هم اعلام نشده است