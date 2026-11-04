کابینه عربستان سعودی در موضع‌گیری تازه‌ای بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی با کشورهای منطقه برای تقویت امنیت و حفظ ثبات تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ کابینه عربستان سعودی بر ادامه هماهنگی با کشورهای برادر برای تقویت امنیت منطقه‌ای و حفظ ثبات منطقه تأکید کرد.

بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، کابینه عربستان سعودی اعلام کرد این کشور تلاش‌های دیپلماتیک خود را با هماهنگی کشورهای برادر، با هدف تحکیم امنیت منطقه‌ای و حفظ ثبات منطقه ادامه می‌دهد.

این موضع‌گیری عربستان در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه مرحله‌ای بسیار حساس را پشت سر می‌گذارد و تنش میان ایران و ایالات متحده همچنان ادامه دارد.

این وضعیت همزمان با تحرکات دیپلماتیک کشورهای منطقه برای جلوگیری از ازسرگیری تشدید تنش‌های نظامی و هموار کردن مسیر دستیابی به راه‌حلی از طریق گفت‌وگو همراه شده است.

عربستان پیشتر در ۲۶ اکتبر تأکید کرده بود سفر خالد بن سلمان، وزیر دفاع این کشور به همراه نمایندگان کشورهای عضو «توافقنامه دفاع مشترک مکه» به تهران، در چارچوب تلاش‌ها برای کاهش تنش، تشویق راه‌حل‌های دیپلماتیک و حمایت از میانجی‌گری‌های قطر و پاکستان صورت گرفته است. ریاض همچنین بر ضرورت گشودن کانال‌های مذاکره برای جلوگیری از بازگشت تنش‌های نظامی تأکید کرده بود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تماس‌ها میان تهران و ریاض درباره ترتیبات امنیتی منطقه ادامه دارد و همزمان قطر تحرک دیپلماتیک جدیدی را میان ایران و ایالات متحده آغاز کرده است؛ این در شرایطی است که همچنان اختلاف دیدگاه میان تهران و واشنگتن درباره شروط دستیابی به توافق پابرجاست.

ریاض طی روزهای گذشته نیز بار دیگر بر حمایت خود از دستیابی به یک راه‌حل سیاسی جامع در یمن تأکید کرد.

همچنین معاون وزیر امور خارجه عربستان در جریان «گفت‌وگوی منامه» تأکید کرد که این کشور در کنار تقویت توانمندی‌های خود برای حفاظت از امنیتش، تحرکات دیپلماتیک را نیز برای حل بحران‌ها و کاهش تنش‌ها تشدید می‌کند.

منبع: ایسنا