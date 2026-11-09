قیمت برق در اروپا رکوردشکنی کرد

افت تولید انرژی بادی و خورشیدی، قیمت برق در اروپا را به‌شدت افزایش داده و به رکوردشکنی در بازار فرانسه و آلمان منجر شده است.

به گزارش تابناک؛ به گفته پیش‌بینی‌کنندگان دولتی و تجاری اروپا، با توجه به یک جبهه هوای کند که شرایط ابری و ساکن را در برخی از بزرگترین بازارهای برق منطقه به همراه می‌آورد، تولید انرژی بادی و خورشیدی تا روز چهارشنبه در شمال غربی و مرکزی اروپا پایین خواهد ماند.

کاهش تولید برق بادی در اروپا

پیش‌بینی می‌شود که کاهش وزش باد به ویژه در آلمان، انگلیس و کشورهای غرب اروپا شامل بلژیک، هلند و لوکزامبورگ، حاد باشد. اپراتور شبکه برق انگلیس هشدار داد که در نتیجه، ممکن است عرضه برق در صبح دوشنبه محدود شود و کمبود حدود ۱.۴ گیگاوات را پیش‌بینی کرد.

افزایش تقاضا و فشار بر بازار انرژی

با توجه به افزایش قیمت گاز طبیعی در سال جاری، قیمت برق نیز در سراسر اروپا بالا است، زیرا نیروگاه‌های گازسوز اغلب قیمت نهایی برق را تعیین می‌کنند. این تاثیر به ویژه در دوره‌های سرد و بدون باد که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش می‌یابد و برای تامین تقاضا به نیروگاه‌های سوخت فسیلی گران‌تری نیاز است، بیشتر مشهود است. هرچه این دوره‌های کم بادی و خورشیدی بیشتر اتفاق بیفتد، احتمال افزایش قیمت‌ها در این منطقه در زمستان بیشتر خواهد بود.

بِن دیویس، هواشناس شرکت انگلیسی «مِت‌دِسک» با اشاره به اینکه دما طی هفته جاری، یک تا ۳ درجه سانتیگراد کمتر از حد معمول خواهد بود، گفت: تقاضای بیشتر برای گرمایش می‌تواند به محدودیت بازارهای برق بیفزاید.

فشار مداوم بر بازارهای برق در افزایش قیمت‌های آتی منعکس شده است. قراردادهای دسامبر در آلمان و فرانسه در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت در بازار EEX معامله می‌شوند که بیش از دو برابر سال قبل است.

جهش قیمت برق در آلمان و فرانسه

بر اساس گزارش بلومبرگ، قیمت‌های برق برای تحویل در روز بعد در فرانسه، در مزایده‌ای در بورس «Epex Spot SE» برای روز دوشنبه روی رقم ۳۳۴.۱۲ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت تثبیت شد که بالاترین میزان از دسامبر ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. قیمت‌های برق برای تحویل در روز بعد در آلمان نیز روی رقم ۳۴۵.۶۴ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت قرار گرفت و قیمت‌ها در برخی بازه‌های زمانی ۱۵ دقیقه‌ای در ساعات عصر، حتی از مرز ۶۰۰ یورو نیز فراتر رفت.

منبع: ایسنا