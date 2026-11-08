رد شایعه حمله سایبری به شبکه برق پایتخت

سخنگوی صنعت برق کشور با تکذیب شایعه حمله سایبری به شبکه برق استان تهران تأکید کرد که هیچ‌گونه حمله‌ای به شبکه برق صورت نگرفته و این شبکه در امنیت کامل قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، انتشار اخبار درباره آغاز حملات سایبری به شبکه برق استان تهران را تکذیب کرد.

وی با تأکید بر اینکه شبکه برق کشور در امنیت کامل قرار دارد، گفت: هیچ‌گونه حمله سایبری به شبکه برق استان تهران صورت نگرفته است.

از دقایقی پیش پیامی در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که مدعی آغاز حملات سایبری به شبکه برق استان تهران و ورود فوری تیم‌های فنی و امنیتی برای مقابله با این حملات بود.

در این پیام ادعا شده بود که تیم‌های فنی و امنیتی برای دفاع از زیرساخت‌های برق وارد عمل شده‌اند.

منبع: فارس