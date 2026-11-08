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طلای دوضرب بر گردن علیرضا یوسفی
علیرضا یوسفی در حرکت دوضرب دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان، رکورد جهان را زد و طلای دو ضرب و نقره مجموع را صید کرد.
به گزارش تابناک؛ علیرضا یوسفی در حرکت دوضرب دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان، با مهار وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی در حرکت سوم، رکورد جهان را زد و مدال طلای این بخش و در مجموع نقره گرفت.
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نظرات بینندگان
ماشالله ....
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