طلای دوضرب بر گردن علیرضا یوسفی

علیرضا یوسفی در حرکت دوضرب دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان، رکورد جهان را زد و طلای دو ضرب و نقره مجموع را صید کرد.

به گزارش تابناک؛ علیرضا یوسفی در حرکت دوضرب دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان، با مهار وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی در حرکت سوم، رکورد جهان را زد و مدال طلای این بخش و در مجموع نقره گرفت.



