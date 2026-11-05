محکومیت ۹ میلیاردی صنعت نفت در پرونده علیرضا حقیقی

دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس در پرونده حقوقی خود علیه باشگاه صنعت نفت آبادان به پیروزی رسید و این باشگاه به پرداخت حدود ۹ میلیارد تومان در حق علیرضا حقیقی محکوم شد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، اختلاف مالی علیرضا حقیقی با باشگاه صنعت نفت آبادان که پس از پایان همکاری دو طرف شکل گرفته بود، سرانجام با صدور رأی به سود این دروازه‌بان به پایان رسید.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، باشگاه صنعت نفت آبادان در این پرونده به پرداخت مبلغی در حدود ۹ میلیارد تومان محکوم شده است؛ حکمی که می‌تواند بار مالی قابل توجهی برای این باشگاه به همراه داشته باشد.

حقیقی تابستان سال ۱۴۰۴ و پس از جدایی از خیبر خرم‌آباد، با امضای قراردادی یک‌ساله به صنعت نفت آبادان پیوست تا زیر نظر مسعود شجاعی، هم‌تیمی سابق خود در تیم ملی فوتبال ایران، به میدان برود. با این حال، حضور او در جمع طلایی‌پوشان آبادانی چندان دوام نیاورد و پیش از پایان مدت قرارداد، در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی همان فصل، در فهرست خروج باشگاه قرار گرفت.

جدایی حقیقی از صنعت نفت با اختلافاتی همراه شد. دی‌ماه ۱۴۰۴، وکیل این بازیکن اعلام کرد که باشگاه ابتدا با ارسال نامه‌ای از حقیقی خواسته است در تمرینات تیم حضور پیدا نکند و پس از آن، قرارداد او را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کرده است. این اقدام با اعتراض نماینده حقوقی دروازه‌بان همراه شد و اختلاف طرفین را به مسیر پیگیری حقوقی کشاند.

اکنون با صدور رأی به سود حقیقی، باشگاه صنعت نفت آبادان با محکومیتی در حدود ۹ میلیارد تومان مواجه شده است؛ پرونده‌ای که بار دیگر تبعات مالی تصمیمات باشگاه‌ها در نحوه قطع همکاری با بازیکنان و مدیریت قراردادها را به موضوعی قابل توجه تبدیل می‌کند.