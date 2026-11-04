فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به واکنش فرماندهان جبهه مقاومت به پیام اخیر رهبر انقلاب، اعلام وفاداری مکتوب آنان را نشانه انسجام و همبستگی این جبهه توصیف کرد.

به گزارش تابناک؛ سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس در توییتی نوشت: پس از پیام پرصلابت ولی امر مسلمین جهان درباره برخورد بدون مرز با دشمن، مردان جبهه مقاومت با اعلام مکتوب وفاداری تمام‌عیار، وحدت ساحات را به رخ کشیدند و نشان دادند فرماندهان، پیام را در عالی‌ترین سطح دریافت و عملیاتی کرده‌اند. درود بر دلاورمردان خط مقدم عزت اسلام.



