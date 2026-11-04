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سردار قاآنی از وحدت تمام‌عیار جبهه مقاومت خبر داد

فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به واکنش فرماندهان جبهه مقاومت به پیام اخیر رهبر انقلاب، اعلام وفاداری مکتوب آنان را نشانه انسجام و همبستگی این جبهه توصیف کرد.

کد خبر: 100000571تاریخ انتشار: 1047 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس در توییتی نوشت: پس از پیام پرصلابت ولی امر مسلمین جهان درباره برخورد بدون مرز با دشمن، مردان جبهه مقاومت با اعلام مکتوب وفاداری تمام‌عیار، وحدت ساحات را به رخ کشیدند و نشان دادند فرماندهان، پیام را در عالی‌ترین سطح دریافت و عملیاتی کرده‌اند. درود بر دلاورمردان خط مقدم عزت اسلام.

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برچسب ها

رهبر انقلابجبهه مقاومتسردار قاآنی

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