1047بازدید۰
سردار قاآنی از وحدت تمامعیار جبهه مقاومت خبر داد
فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به واکنش فرماندهان جبهه مقاومت به پیام اخیر رهبر انقلاب، اعلام وفاداری مکتوب آنان را نشانه انسجام و همبستگی این جبهه توصیف کرد.
به گزارش تابناک؛ سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس در توییتی نوشت: پس از پیام پرصلابت ولی امر مسلمین جهان درباره برخورد بدون مرز با دشمن، مردان جبهه مقاومت با اعلام مکتوب وفاداری تمامعیار، وحدت ساحات را به رخ کشیدند و نشان دادند فرماندهان، پیام را در عالیترین سطح دریافت و عملیاتی کردهاند. درود بر دلاورمردان خط مقدم عزت اسلام.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.