دور ریختن صدها کیلوگرم خرمای فروش نرفته

کپی پیوندچاپ3 دیدگاه3678 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›اقتصاد فیلم<<اقتصاد فیلم کد خبر: 100000585 | 3678 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۲:۴۰ | 4 November 2026 نبض خبردور ریختن صدها کیلوگرم خرمای فروش نرفته تصاویر دور ریختن خرماهای فروش نرفته در میدان میوه و تره بار که خبرساز شده را میبینید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000585/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:خرمابازار میوهافزایش قیمت میوهمیدان میوه و تره بار گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (3) مرتضی۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۰۳:۴۵ اگر خرما بوی بد وزننده ای داشته باشه اصلا مصرف نکنید( به هیچ عنوان) موافقم 0مخالفم 0 پاسخ پژمان۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۹:۵۲ اینها خرماهای سالهای پیشه که ترش شده و غیر قابل استفاده است . موافقم 0مخالفم 0 پاسخ ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۳۸ دروغه! اگر ادم خوبی بود دور نمیریخت بدذاتی توی بیرون ریختن خرماها هم معلوم شدهاگه واقعا فروش نرفته و کیفیت داشته چرا نذاشته مردم ببرند یا هر کس چیز دیگه ای ازش خرید یک بسته خرما مجانی بهش میداد موافقم 0مخالفم 0 پاسخ دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (3)
اگر خرما بوی بد وزننده ای داشته باشه اصلا مصرف نکنید( به هیچ عنوان)
اینها خرماهای سالهای پیشه که ترش شده و غیر قابل استفاده است .
دروغه! اگر ادم خوبی بود دور نمیریخت بدذاتی توی بیرون ریختن خرماها هم معلوم شده
اگه واقعا فروش نرفته و کیفیت داشته چرا نذاشته مردم ببرند یا هر کس چیز دیگه ای ازش خرید یک بسته خرما مجانی بهش میداد
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