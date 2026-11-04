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کد خبر: 100000585 3678 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

دور ریختن صدها کیلوگرم خرمای فروش نرفته

تصاویر دور ریختن خرماهای فروش نرفته در میدان میوه و تره بار که خبرساز شده را می‌بینید.


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برچسب‌ها:خرمابازار میوهافزایش قیمت میوهمیدان میوه و تره بار

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دیدگاه‌ها (3)

مرتضی۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۰۳:۴۵

اگر خرما بوی بد وزننده ای داشته باشه اصلا مصرف نکنید( به هیچ عنوان)

پژمان۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۹:۵۲

اینها خرماهای سالهای پیشه که ترش شده و غیر قابل استفاده است .

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۳۸

دروغه! اگر ادم خوبی بود دور نمیریخت بدذاتی توی بیرون ریختن خرماها هم معلوم شده
اگه واقعا فروش نرفته و کیفیت داشته چرا نذاشته مردم ببرند یا هر کس چیز دیگه ای ازش خرید یک بسته خرما مجانی بهش میداد

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