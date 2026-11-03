واژگونی خودروی حامل سوخت قاچاق در عنبرآباد؛ ۲ نفر جان باختند

گروه استان‌ها - واژگونی یک دستگاه خودروی پیکان حامل سوخت قاچاق در شهرستان عنبرآباد، جان دو نفر را گرفت؛ پلیس راه علت وقوع این حادثه را ناتوانی راننده در کنترل خودرو بر اثر تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، سروان «حسین جبالبارزی» فرمانده پلیس راه شهرستان عنبرآباد از وقوع این سانحه رانندگی و جان‌باختن دو نفر خبر داد.

وی گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد راننده به دلیل رعایت‌نکردن سرعت مطمئنه، کنترل وسیله نقلیه را از دست داده و خودرو واژگون شده است.

بر اساس اعلام پلیس، خودروی حادثه‌دیده حامل سوخت قاچاق بوده است.

فرمانده پلیس راه عنبرآباد با اشاره به خطرات حمل غیرمجاز سوخت، بر ضرورت رعایت مقررات رانندگی و سرعت متناسب با شرایط جاده تأکید کرد.

جزئیات بیشتری درباره محل دقیق حادثه، هویت جان‌باختگان و میزان سوخت حمل‌شده در اطلاعات منتشرشده اعلام نشده است.