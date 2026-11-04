مثله شدن پسر آبادانی به دست پدرش
دادگستری کل خوزستان از دستگیری مردی خبر داد که با کمک یک نفر دیگر پسر خود را به قتل رسانده و مثله کرده بود.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی دادگستری کل خوزستان اعلام کرد که در پی اجرای طرح برخورد با دارندگان سلاحهای غیرمجاز و صدور دستورهای ویژه قضایی، مأموران پلیس اطلاعات هنگام بازرسی خانهای در روستای فیاضیه از توابع شهرستان آبادان، با صحنهای هولناک و تکاندهنده روبهرو شدند.
بررسیهای اولیه حاکی از آن بود که جوانی به دست پدر خود به قتل رسیده و جسد وی مثله شده است.
به محض کشف این جنایت، مراتب بلافاصله به مقام قضایی گزارش شد که با صدور دستورهای قاطع، ویژه و فوری از سوی دادستانی آبادان، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی کلید خورد.
عامل جنایت که پدر خانواده بود، به همراه یک فرد دیگر که در این جنایت نقش داشت، بازداشت شد.
تحقیقات برای مشخص شدن انگیزه این پدر در جنایت هولناک فرزندش ادامه دارد.
منبع: همشهری آنلاین
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نظرات بینندگان
یااااااا حسین
قوانین مشکل دارد.این یارو خودش صاحب و ولی هست و خودش به خودش رضایت میده
جدیدا چی شده؟چه خبره؟
از شنیدن چنین چیزهایی دل آدم از درد می ترکد! چقدر بی رحمی و خدا نشناسی!
حالا که خدا خواسته جنایتکار رسوا شود؛ دستگاه قضا دقیق بررسی کند و رسیدگی کامل کند تا بیش از این حقی ضایع نشود.
پدر را اعدام کنید..
طبق قانون اسلام پدر اعدام نمیشود
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