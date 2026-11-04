مثله شدن پسر آبادانی به دست پدرش

به گزارش تابناک؛ روابط‌ عمومی دادگستری کل خوزستان اعلام کرد که در پی اجرای طرح برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز و صدور دستورهای ویژه قضایی، مأموران پلیس اطلاعات هنگام بازرسی خانه‌ای در روستای فیاضیه از توابع شهرستان آبادان، با صحنه‌ای هولناک و تکان‌دهنده روبه‌رو شدند.



بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که جوانی به دست پدر خود به قتل رسیده و جسد وی مثله شده است.



به ‌محض کشف این جنایت، مراتب بلافاصله به مقام قضایی گزارش شد که با صدور دستورهای قاطع، ویژه و فوری از سوی دادستانی آبادان، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی کلید خورد.



عامل جنایت که پدر خانواده بود، به همراه یک فرد دیگر که در این جنایت نقش داشت، بازداشت شد.



تحقیقات برای مشخص شدن انگیزه این پدر در جنایت هولناک فرزندش ادامه دارد.

منبع: همشهری آنلاین