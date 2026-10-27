اتهام پسر به همسر سوم پدر و مستأجر

به گزارش تابناک؛ شکایت یک پسر درباره ناپدید شدن پدرش، تحقیقات پلیس را به سمت همسر سوم پدر و مستأجر خانه کشانده است.

روزهای پایانی مهر امسال مردی با حضور در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از همسر سوم پدرش و مرد مستاجر او به اتهام نقش داشتن در ناپدید شدن پدر خود شکایت کرد. پرونده با دستور قضایی به پلیس آگاهی تهران ارسال شد.

ناپدید شدن مرموز مرد تهرانی از تابستان ۱۴۰۱

شاکی در تشریح ماجرا گفت: سال‌ها قبل والدینم از هم جدا شدند. پدرم با فردی دیگر ازدواج کرد که آن زن فوت شد. بعد از آن پدرم دوباره ازدواج کرد. تابستان سال ۱۴۰۱ پدرم ناپدید شد. همان سال به کلانتری محله رفتیم و ماجرای گم شدن او را به ماموران اطلاع دادیم اما بعد از چند ماه جستجو ردی از پدرم به دست نیامد و ما در این سال‌ها فقط منتظر بودیم، ولی هیچ خبری نشد.

شکایت پسر از همسر سوم پدر و مستأجر خانه

وی ادامه داد: مدتی قبل متوجه شدیم همسر سوم پدرم خانه‌اش را به مکان دیگری انتقال داده است. سراغ همسایه‌ها رفتیم و متوجه شدیم از همان زمانی که پدرم گم شده تاکنون با مردی در ارتباط پنهانی است و آن دو را بارها با هم دیده‌اند. وقتی مشخصات او را بررسی کردیم، فهمیدیم مرد غریبه مستاجر ملک پدرم است. هردو شکایت داریم که نکند پدرمان را به قتل رسانده باشند.

بازداشت همسر سوم پدر و مستاجرش

زن و مرد جوان به عنوان دو مظنون پرونده تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و با دستور قضایی در خانه‌های‌شان در تهران بازداشت شدند. متهمان با انتقال به پلیس آگاهی تهران بازجویی شدند.

همسر مرد گمشده در اظهاراتش گفت: من هیچ‌گونه ارتباطی با مرد مستاجر ندارم. با او از طریق شوهرم آشنا شدم. همسایه‌ها دروغ گفته‌اند و شکایت پسر شوهرم را قبول ندارم. آنها حتی از ارثیه شوهرم چیزی به من پرداخت نکردند و گفتند تا سرنوشت او مشخص نشود، هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهند.

مرد جوان هم مدعی شد که با این زن ارتباطی ندارد و نمی‌دانسته صاحبخانه گم شده است. این زن به او گفته که وکالت از شوهرش دارد و از طرف او به کارهایش رسیدگی می‌کند.معمای ناپدید شدن مرد همچنان حل‌نشده است.

معمای ناپدید شدن مرد همچنان حل‌نشده است

اما تحقیقات پلیسی نشان می‌داد این دو نفر با هم ارتباطات پنهانی داشته‌اند.

صحرابانی بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: این زن و مرد به عنوان مظنونان پرونده در بازداشت به‌ سر می‌برند و تحقیقات از آنها برای مشخص شدن سرنوشت مرد گمشده ادامه دارد.

منبع: همشهری‌آنلاین