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تکذیب ادعای تایمز درباره توزیع قرص یُد

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در پیامی اعلام کرد: «هیچ مقام وزارت بهداشت با تایمز مصاحبه نکرده و نقل‌قول منتسب به این وزارتخانه کذب است.

کد خبر: 4200234تاریخ انتشار: 1659 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در پیامی اعلام کرد: «هیچ مقام وزارت بهداشت با تایمز مصاحبه نکرده و نقل‌قول منتسب به این وزارتخانه کذب است. 

وی افزود: نظام سلامت برای سناریوهای مختلف و تهدیدهای دشمنی که به کودکان نیز رحم نمی‌کند آماده است.البته اعلام وضعیت جنگی در صلاحیت وزارت بهداشت نیست و انتشار اخبار تأییدنشده در این شرایط غیرمسئولانه است». 

گفتنی است؛ تایمز در ادعایی به نقل از منابع بی نام و نشان در وزارت بهداشت مدعی شده بود که مقامات در حال توزیع قرص‌های ید در جوامعی هستند که در شعاع دو تا سه کیلومتری تأسیسات هسته‌ای حساس قرار دارند!

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برچسب ها

وزارت بهداشتنظام سلامتحسین کرمانپورقرص یداخبار جنگیتوزیع ید

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