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تکذیب ادعای تایمز درباره توزیع قرص یُد
مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در پیامی اعلام کرد: «هیچ مقام وزارت بهداشت با تایمز مصاحبه نکرده و نقلقول منتسب به این وزارتخانه کذب است.
به گزارش تابناک؛ حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در پیامی اعلام کرد: «هیچ مقام وزارت بهداشت با تایمز مصاحبه نکرده و نقلقول منتسب به این وزارتخانه کذب است.
وی افزود: نظام سلامت برای سناریوهای مختلف و تهدیدهای دشمنی که به کودکان نیز رحم نمیکند آماده است.البته اعلام وضعیت جنگی در صلاحیت وزارت بهداشت نیست و انتشار اخبار تأییدنشده در این شرایط غیرمسئولانه است».
گفتنی است؛ تایمز در ادعایی به نقل از منابع بی نام و نشان در وزارت بهداشت مدعی شده بود که مقامات در حال توزیع قرصهای ید در جوامعی هستند که در شعاع دو تا سه کیلومتری تأسیسات هستهای حساس قرار دارند!
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