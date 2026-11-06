تکذیب ادعای تایمز درباره توزیع قرص یُد

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در پیامی اعلام کرد: «هیچ مقام وزارت بهداشت با تایمز مصاحبه نکرده و نقل‌قول منتسب به این وزارتخانه کذب است.

به گزارش تابناک؛ حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در پیامی اعلام کرد: «هیچ مقام وزارت بهداشت با تایمز مصاحبه نکرده و نقل‌قول منتسب به این وزارتخانه کذب است.

وی افزود: نظام سلامت برای سناریوهای مختلف و تهدیدهای دشمنی که به کودکان نیز رحم نمی‌کند آماده است.البته اعلام وضعیت جنگی در صلاحیت وزارت بهداشت نیست و انتشار اخبار تأییدنشده در این شرایط غیرمسئولانه است».

گفتنی است؛ تایمز در ادعایی به نقل از منابع بی نام و نشان در وزارت بهداشت مدعی شده بود که مقامات در حال توزیع قرص‌های ید در جوامعی هستند که در شعاع دو تا سه کیلومتری تأسیسات هسته‌ای حساس قرار دارند!