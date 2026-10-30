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کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۲۳
تاریخ انتشار: جمعه ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۰۱:۱۵
نبض خبر
تصاویر کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفت
تصاویر یک کشتی دیگری که در تنگه هرمز هدف قرار گرفت را میبینید.
برچسبها
هدف قرار گرفتن کشتی
جنگ نفتکش ها
جنگ ایران و آمریکا
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