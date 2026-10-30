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تعداد بازدید: ۶۳۸
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۲۳
تاریخ انتشار: جمعه ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۰۱:۱۵
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تصاویر کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفت

تصاویر یک کشتی دیگری که در تنگه هرمز هدف قرار گرفت را می‌بینید.
برچسب‌ها هدف قرار گرفتن کشتیجنگ نفتکش هاجنگ ایران و آمریکاویدیو
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