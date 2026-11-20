وقایع اتفاقیه

باغ قلهک از آثار مربوط به دورهٔ قاجار است. این اثر در تهران، خیابان شریعتی، محله قلهک، حد فاصل خیابان دولت و پل صدر، پلاک ۴۹۳ واقع شده است و در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۴۰۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این باغ به وسعت ۱۷ هکتار در زمان قاجار و به فرمان پادشاه وقت در اختیار دولت انگلیس قرار گرفت. به دستور ملکه الیزابت، گورستان کمیسیون جنگ‌های مشترک المنافع در سال ۱۳۳۹ در طی سفر او به تهران تأسیس شد. این باغ همچنین محلی برای اسکان کارمندان دارد.