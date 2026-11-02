عکس کد خبر: 100000103 بازدید: 11376 ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۸:۵۹ مرور روزنامه ها باید مذاکره کنیم در این گزارش مروری داریم بر تیترهای مهمترین روزنامه های صبح امروز 11 آبان ماه سال 1405. با ما باشید. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۵-۵۳photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۴-۴۱ (۲)photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۴-۴۱photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۴-۴۲photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۴-۴۳ (۲)photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۴-۴۳photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۴-۴۵photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۴-۴۴photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۴-۴۴ (۲)photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۴-۴۶ (۲)photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۴-۴۶photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۵-۵۳ (۲)photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۵-۵۳photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۵-۵۵ (۲)photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۵-۵۵ (۳)photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۰۷-۳۵-۵۴ تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگانناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۹:۵۴خدايا ريشه اصلاحات رو بكنموافقم 3مخالفم 5پاسخ نظر شماسایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.نامایمیل* نظر در پاسخ به لغو پاسخارسال
نظرات بینندگان
خدايا ريشه اصلاحات رو بكن
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.