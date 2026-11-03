عکس کد خبر: 100000459 بازدید: 2898 ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۰:۳۴ عکس: صید ماهی باس راه راه در سواحل اطلس دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاصید ماهیعکس بین المللماهی باس راه راه گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظر شماسایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.نامایمیل* نظر در پاسخ به لغو پاسخارسال
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.