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آخرین خبرسه ۱۳ آبان در تاریخ معاصر ایران؛ از تبعید امام(ره) تا خون دانشگاه تهران و تسخیر سفارت آمریکا
کد خبر: 100000460 بازدید: 1797

عکس: گرامیداشت درگذشتگان در سراسر جهان

همزمان با برگزاری آیین‌های سنتی «روز مردگان»، «روز تمام مقدسان» و «روز تمام ارواح»، خانواده‌ها در نقاط مختلف جهان با حضور در آرامستان‌ها، افروزیدن شمع و چیدن گل بر مزار درگذشتگان، یاد و خاطره عزیزان خود را گرامی داشتند.

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گرامیداشتدرگذشتگانعکس بین الملل

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