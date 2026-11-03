عکس: گرامیداشت درگذشتگان در سراسر جهان

همزمان با برگزاری آیین‌های سنتی «روز مردگان»، «روز تمام مقدسان» و «روز تمام ارواح»، خانواده‌ها در نقاط مختلف جهان با حضور در آرامستان‌ها، افروزیدن شمع و چیدن گل بر مزار درگذشتگان، یاد و خاطره عزیزان خود را گرامی داشتند.