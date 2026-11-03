عکس کد خبر: 100000460 بازدید: 1797 ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۰:۵۹ عکس: گرامیداشت درگذشتگان در سراسر جهان همزمان با برگزاری آیینهای سنتی «روز مردگان»، «روز تمام مقدسان» و «روز تمام ارواح»، خانوادهها در نقاط مختلف جهان با حضور در آرامستانها، افروزیدن شمع و چیدن گل بر مزار درگذشتگان، یاد و خاطره عزیزان خود را گرامی داشتند. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ mini_downloadmini_download (۱۲)mini_download (۱۱)mini_download (۱۰)mini_download (۹)mini_download (۸)mini_download (۷)mini_download (۶)mini_download (۵)mini_download (۳)mini_download (۴)mini_download (۱)mini_download (۲)mini_۸۲۴۴mini_۶۷۲۰mini_۶۰۰۰mini_۶۳۰۵mini_۵۶۷۵mini_۵۹۰۶mini_۵۴۷۲mini_۵۵۷۷mini_۵۲۲۰mini_۵۴۱۵mini_۳۹۳۶mini_۳۸۵۲mini_۳۰۰۰mini_۳۷۰۹ تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاگرامیداشتدرگذشتگانعکس بین الملل گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظر شماسایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.نامایمیل* نظر در پاسخ به لغو پاسخارسال
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