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عکس: فرشی از لعل بر تالابهای چین
با فرارسیدن فصل پاییز و تغییر رنگ گیاهان بومی تالابهای استان شاندونگ چین، مناظر چشمنواز و شگفتانگیزی موسوم به «ساحل سرخ» پدید آمده است؛ پدیدهای که در آن باتلاقهای ساحلی با بلوغ گیاه «سوآدا گلائوکا» از سپتامبر تا نوامبر به رنگ قرمز درخشان درمیآیند.
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