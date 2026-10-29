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عکس: فرشی از لعل بر تالاب‌های چین

کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۰۹ تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۰۱:۰۴

با فرارسیدن فصل پاییز و تغییر رنگ گیاهان بومی تالاب‌های استان شاندونگ چین، مناظر چشم‌نواز و شگفت‌انگیزی موسوم به «ساحل سرخ» پدید آمده است؛ پدیده‌ای که در آن باتلاق‌های ساحلی با بلوغ گیاه «سوآدا گلائوکا» از سپتامبر تا نوامبر به رنگ قرمز درخشان درمی‌آیند.