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عکس: نمایشگاه آثار «اتونگ آتم» در ملبورن

کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۹۰ تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۴۰

نگارخانه ملی ویکتوریا میزبان نخستین نمایشگاه انفرادی بزرگ این هنرمند اهل ملبورن است؛ نمایشگاهی که در آن، عکاسی استودیویی آفریقایی، آرشیوهای خانوادگی، شمایل‌نگاری کاتولیک و المان‌های علمی-تخیلی درهم‌آمیخته و ادای احترامی است به اسطوره‌ها و سنت‌های فرهنگ «دینکا بور» در سودان جنوبی.