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عکس: مسابقات جهانی «استادان شکلات» در بلژیک
شرکتکنندگانی از اقصی نقاط جهان در مسابقات جهانی «استادان شکلات» در آنتورپ بلژیک، با هنرنمایی خود شکلات را به موجودات شگفتانگیزی نظیر پرندگان و موجودات افسانهای تبدیل کردند؛ این رقابت دو روزه مهارت و خلاقیت حرفهایها را در برابر داوران بینالمللی محک میزند.
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