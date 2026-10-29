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عکس: مسابقات جهانی «استادان شکلات» در بلژیک

کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۹۳ تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۰۰

شرکت‌کنندگانی از اقصی نقاط جهان در مسابقات جهانی «استادان شکلات» در آنتورپ بلژیک، با هنرنمایی خود شکلات را به موجودات شگفت‌انگیزی نظیر پرندگان و موجودات افسانه‌ای تبدیل کردند؛ این رقابت دو روزه مهارت و خلاقیت حرفه‌ای‌ها را در برابر داوران بین‌المللی محک می‌زند.