کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۴۴

نبض خبر هفتاد درصد مردم خواستار تغییر دکترین هسته‌ای هستند

حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: «در یک نظرسنجی، بیش از ۷۰ درصد ملت ایران خواستار تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای بودند... اما به‌محض مطرح شدن این موضوع، موجی از درخواست‌ها، استقبال و مطالبه‌گری شکل گرفت... این خواست ملت ماست و امروز با یک مطالبه ملی روبه‌رو هستیم، نه مطالبه یک گروه خاص... امیدواریم نخبگان کشور با مطالعه و بررسی این موضوع، پیشنهادهای خود را ارائه کنند. همچنین مسئولان مرتبط نیز این مسئله را بررسی کنند تا پیشنهادهای جمع‌بندی‌شده به رهبر انقلاب تقدیم شود.... البته رهبر عزیز ما هر تصمیمی بگیرند، همان اجرا خواهد شد.» سخنان کامل حاج علی اکبری را می‌بینید و می‌شنوید.