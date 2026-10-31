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عکس: جایزه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا ۲۰۲۶

کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۶۵ تاریخ انتشار: شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۰۹:۲۹

مجموعه‌ای از عکس‌های برگزیده و برنده که در سیه‌نای ایتالیا و در جشنواره‌ای به مناسبت دوازدهمین دوره این جوایز به نمایش درآمده‌اند؛ جشنواره‌ای که از ۱۰ اکتبر تا ۲۹ نوامبر برگزار می‌شود.