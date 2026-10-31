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عکس: نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۷۲تاریخ انتشار: شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۰۸
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با دبیری جلال غفاری، از ۷ آبان ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت آغاز شد و تا ۱۴ آبان‌ماه به کار خود ادامه خواهد داد.
عکس: نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
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عکس خبرینوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومتپردیس سینمایی ملت
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