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عکس: نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۷۲ تاریخ انتشار: شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۰۸

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با دبیری جلال غفاری، از ۷ آبان ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت آغاز شد و تا ۱۴ آبان‌ماه به کار خود ادامه خواهد داد.