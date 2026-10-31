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عکس: روایت مردی هندی پس از درگذشت همسرش

کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۷۹ تاریخ انتشار: شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۴۰

یک مرد سالمند در روستایی در هند، ده سال پس از درگذشت همسرش، هر روز صبح را صرف نگهداری از باغ یادبودی می‌کند که در کنار مزار او ساخته است؛ مکانی که امروز به جاذبه‌ای برای گردشگران و کودکان تبدیل شده است.