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عکس: روایت مردی هندی پس از درگذشت همسرش
یک مرد سالمند در روستایی در هند، ده سال پس از درگذشت همسرش، هر روز صبح را صرف نگهداری از باغ یادبودی میکند که در کنار مزار او ساخته است؛ مکانی که امروز به جاذبهای برای گردشگران و کودکان تبدیل شده است.
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- عکس: روایت مردی هندی پس از درگذشت همسرش
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