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کد خبر: 4200151 بازدید: 3564۰

عکس: خداحافظی اسطوره

کریستیانو رونالدو با اعلام بازنشستگی از بازی‌های ملی، به دوران حرفه‌ای و درخشان خود با پیراهن پرتغال پایان داد؛ دورانی که شامل حضور در شش جام جهانی، کسب یک عنوان قهرمانی اروپا و ثبت رکورد تاریخی بیشترین گل‌ملی در تاریخ فوتبال مردان جهان است.

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رونالدوتیم ملی پرتغالعکس ورزشی

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