عکس کد خبر: 4200151 بازدید: 3564۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۵:۰۰ عکس: خداحافظی اسطوره کریستیانو رونالدو با اعلام بازنشستگی از بازیهای ملی، به دوران حرفهای و درخشان خود با پیراهن پرتغال پایان داد؛ دورانی که شامل حضور در شش جام جهانی، کسب یک عنوان قهرمانی اروپا و ثبت رکورد تاریخی بیشترین گلملی در تاریخ فوتبال مردان جهان است. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ mini_۲۶mini_۲۵mini_۲۴mini_۲۳mini_۲۲mini_۲۰mini_۱۹mini_۱۸mini_۱۷mini_۱۶mini_۱۵mini_۱۴mini_۱۱mini_۱۰mini_۹mini_۷mini_۶mini_۵mini_۳mini_۴mini_۲mini_۱mini_mini_۲۱mini_mini_۱۳mini_mini_۸ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هارونالدوتیم ملی پرتغالعکس ورزشی گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظر شماسایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.نام (اختیاری)ایمیل* نظر در پاسخ به لغو پاسخارسال
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.