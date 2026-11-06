عکس: خداحافظی اسطوره

کریستیانو رونالدو با اعلام بازنشستگی از بازی‌های ملی، به دوران حرفه‌ای و درخشان خود با پیراهن پرتغال پایان داد؛ دورانی که شامل حضور در شش جام جهانی، کسب یک عنوان قهرمانی اروپا و ثبت رکورد تاریخی بیشترین گل‌ملی در تاریخ فوتبال مردان جهان است.