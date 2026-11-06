عکس: شب بارانی نجف اشرف

همزمان با بارش باران رحمت الهی در شب جمعه در نجف اشرف، صحن و سرای مطهر حرم امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) جلوه‌ای دوچندان از آرامش و معنویت به خود گرفت و زائران در فضایی روحانی به مناجات و زیارت پرداختند.