عکس: تولو-تولو؛ نگین پنهان اکوتوریسم در شمال نیجریه

در منطقه‌ای دورافتاده در شمال‌شرق نیجریه، تلاقی چشم‌نواز تپه‌های شنی زردرنگ با یک واحه سرسبز و پرآب، منظره‌ای سوررئال و شگفت‌انگیز به نام «تولو-تولو» پدید آورده است؛ مقصدی بکر که در کنار جاذبه‌های بی‌نظیر اکوتوریسم، با چالش‌های سخت تغییرات اقلیمی و پیشروی بیابان نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.