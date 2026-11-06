عکس: تولو-تولو؛ نگین پنهان اکوتوریسم در شمال نیجریه
در منطقهای دورافتاده در شمالشرق نیجریه، تلاقی چشمنواز تپههای شنی زردرنگ با یک واحه سرسبز و پرآب، منظرهای سوررئال و شگفتانگیز به نام «تولو-تولو» پدید آورده است؛ مقصدی بکر که در کنار جاذبههای بینظیر اکوتوریسم، با چالشهای سخت تغییرات اقلیمی و پیشروی بیابان نیز دستوپنجه نرم میکند.
نظرات بینندگان
بسلامتی تشریف بردید اونجا؟!!
کویر لوت و استان یزد خودمون چیزی کم داره؟
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