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کد خبر: 4200173 بازدید: 1953۱

عکس: تولو-تولو؛ نگین پنهان اکوتوریسم در شمال نیجریه

در منطقه‌ای دورافتاده در شمال‌شرق نیجریه، تلاقی چشم‌نواز تپه‌های شنی زردرنگ با یک واحه سرسبز و پرآب، منظره‌ای سوررئال و شگفت‌انگیز به نام «تولو-تولو» پدید آورده است؛ مقصدی بکر که در کنار جاذبه‌های بی‌نظیر اکوتوریسم، با چالش‌های سخت تغییرات اقلیمی و پیشروی بیابان نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.

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برچسب ها

نیجریهعکس بین المللتولو-تولو

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نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۶:۵۲

بسلامتی تشریف بردید اونجا؟!!
کویر لوت و استان یزد خودمون چیزی کم داره؟

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