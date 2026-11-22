صفحه نخست»عکس»مستند»عکس 6732بازدید۳ پ کد خبر: 4203501 ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۱۲:۲۷ عکس: خالق سازهای نو در موسیقی ایران محمدرضا ایلدار ژاله، استاد سازسازی متولد مشکینشهر، از سال ۱۳۵۷ بهطور جدی به ساخت سازهای زهی و مضرابی روی آورد و تاکنون بیش از ۱۵۶۵ ساز ساخته است؛ ۲۱ ساز از میان ۳۱ نوع ساز در کارنامه او، حاصل ابداع و خلاقیت شخصی اوست. عکس: محمد بابایی دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاموسیقی ایرانسازعکس مستند مطالب مرتبطعکس: اصفهان، نصفجهان و مهد تمدن و هنرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱عکس: فلامینگوهای مهاجر در دریاچه مهارلوتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰عکس: خلیج هالونگ؛ شگفتی طبیعی ویتنامتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۳ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ mohamad ghoryani ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۹ +۱ −۰ پاسخ به قول شاعر که میگه هنر نزد ایرانیان است و بس.استاد دست های توانایی داره.تارها ش از نظر شکل و طرح بینظیر. ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۰:۰۸ +۰ −۰ پاسخ بسیار عالی استاد ، فقط اون ساز که شکلش به ساز نمیخورد ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۱۳:۴۸ +۸ −۱ پاسخ زیبا بود. ممنون دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
به قول شاعر که میگه هنر نزد ایرانیان است و بس.استاد دست های توانایی داره.تارها ش از نظر شکل و طرح بینظیر.
بسیار عالی استاد ، فقط اون ساز که شکلش به ساز نمیخورد
زیبا بود. ممنون
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.