نبرد دیدنی امیرمحمد یزدانی برای برنز جهان را ببینید

کپی پیوندچاپ2 دیدگاه4980 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش›ورزش فیلم<<ورزش<<ورزش ورزش کد خبر: 100000091 | 4980 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۸:۱۶ | 1 November 2026 سوتنبرد دیدنی امیرمحمد یزدانی برای برنز جهان را ببینید نبرد امیرمحمد یزدانی در کشتی آزاد قهرمانی جهان و کسب مدال برنز توسط این کشتی گیر ایرانی را میبینید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000091/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:سوتویدیوامیرمحمد یزدانی گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (2) امیر۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۲۲:۰۹ کدوم نبرد؟ موافقم 0مخالفم 1 پاسخ ali۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۴:۵۱ گزارشگر چقدر بد گزارش میکرد انگار داره بازی بدمینتون گزارش میکنه موافقم 1مخالفم 0 پاسخ دیدگاه خود را بنویسید نام: ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (2)
کدوم نبرد؟
گزارشگر چقدر بد گزارش میکرد انگار داره بازی بدمینتون گزارش میکنه
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