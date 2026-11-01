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آخرین خبریمن ادعای حمله به مکه را تکذیب کرد
2 دیدگاه4980 بازدید ثبت‌شدهفیلم
ورزش
کد خبر: 100000091 4980 بازدید تاریخ انتشار:

سوت

نبرد دیدنی امیرمحمد یزدانی برای برنز جهان را ببینید

نبرد امیرمحمد یزدانی در کشتی آزاد قهرمانی جهان و کسب مدال برنز توسط این کشتی گیر ایرانی را می‌بینید.



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برچسب‌ها:سوتویدیوامیرمحمد یزدانی

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دیدگاه‌ها (2)

امیر۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۲۲:۰۹

کدوم نبرد؟

ali۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۴:۵۱

گزارشگر چقدر بد گزارش میکرد انگار داره بازی بدمینتون گزارش میکنه

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