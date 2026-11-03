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نبض خبر
ویدیوهای درگیری مرگبار با سارقین خودرو و شکارشان
ویدیویی از درگیری یک شهروند با دو سارق ضبط خودرو در پردیس منتشر شده بود که این شهروند با پراید موتور سارقان را زیر میگیرد و با آنها درگیر میشود. سپس سارقین خودروی پراید این شهروند را میدزدند و حین فرار با این خودرو او را با ضربات متعدد چاقو مجروح میکنند. حالا این دزدها دستگیر شدهاند. ابتدا آنچه رخ داده و سپس ویدیوی دستگیریشان را میبینید.
دیدگاهها (3)
انشالله که قوه قضاییه به اجرای اشد مجازات و یا جاری کردن حد رضایت بده
اعدام
دزدهای آشغال.
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