ویدیوهای درگیری مرگبار با سارقین خودرو و شکارشان

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ویدیویی از درگیری یک شهروند با دو سارق ضبط خودرو در پردیس منتشر شده بود که این شهروند با پراید موتور سارقان را زیر می‌گیرد و با آنها درگیر می‌شود. سپس سارقین خودروی پراید این شهروند را می‌دزدند و حین فرار با این خودرو او را با ضربات متعدد چاقو مجروح می‌کنند. حالا این دزدها دستگیر شده‌اند. ابتدا آنچه رخ داده و سپس ویدیوی دستگیری‌شان را می‌بینید.