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کد خبر: ۳۰۰۰۷۸۸۶
تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۴:۰۴
نبض خبر

لحظات به رگبار بستن دو مبارز فلسطینی

لحظات به رگبار بستن و به شهادت رساندن دو مبارز فلسطینی در جریان عملیات شهادت طلبانه در الخلیل را می‌بینید.
برچسب‌ها عملیات شهادت طلبانهمبارز فلسطینیتبادل آتشویدیو
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