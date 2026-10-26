کد خبر: ۳۰۰۰۷۸۸۶

نبض خبر لحظات به رگبار بستن دو مبارز فلسطینی

لحظات به رگبار بستن و به شهادت رساندن دو مبارز فلسطینی در جریان عملیات شهادت طلبانه در الخلیل را می‌بینید.