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کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۳۸
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۱۱:۳۶
نبض خبر
روایت خانم بازیگر از تماس امیر تتلو با او
مریم سعادت بازیگر سینما در گفت و گویی جالبی از تماس امیر تتلو با او گفت. روایت سعادت را میبینید و میشنوید.
برچسبها
مریم سعادت
ویدیو
امیر تتلو
امیرحسین مقصودلو
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