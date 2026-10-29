کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۳۸

نبض خبر روایت خانم بازیگر از تماس امیر تتلو با او

مریم سعادت بازیگر سینما در گفت و گویی جالبی از تماس امیر تتلو با او گفت. روایت سعادت را می‌بینید و می‌شنوید.