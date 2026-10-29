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تعداد بازدید: ۱۵۹۱
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۳۸
تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۱۱:۳۶
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روایت خانم بازیگر از تماس امیر تتلو با او

مریم سعادت بازیگر سینما در گفت و گویی جالبی از تماس امیر تتلو با او گفت. روایت سعادت را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها مریم سعادتویدیوامیر تتلوامیرحسین مقصودلو
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