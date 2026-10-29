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تعداد بازدید: ۹۹۲
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۱۶
تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۳۷
نبض خبر

تمسخر مهران مدیری توسط بازیگر تازه نفس

امیر نوروزی در مصاحبه با امیرحسین قیاسی، ادعای مهران مدیری را مورد تمسخر قرار داد. این بخش را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها امیر نوروزیمهران مدیریامیرحسین قیاسیتمسخرویدیو
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